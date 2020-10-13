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«Вези меня мразь 2.0»: россиянка обматерила таксиста 

Артём Кульша 40 минут назад
Неадекватная пассажирка закатила истерику водителю «Яндекс. Такси» и блогеру Рафису Камалетдинову. Соответствующую видеозапись он опубликовал на своем YouTube-канале.
Камалетдинов, как сообщал «Рамблер», — житель Москвы. На своем YouTube-канале он публикует различные ролики, например, о том, что делать, когда пассажиры не хотят платить, или о том, как копит деньги на новый автомобиль. Вчера он опубликовал видео под названием «Вези меня мразь 2.0. Неадекватная пассажирка в "Яндекс. Такси"».

«Едьте быстрее! Едьте быстрее! Мне опоздать нельзя! Вы что делаете?! Какие твари все-таки попадаются! Перейдите на выделенную! Что вы сделали?! Куда вы встали в пробку?! Едьте вот сюда! Едьте вот сюда, где машины движутся! Я сделают так, что вас будет вообще просто… ситуация… чтобы вас больше никто в жизни не заказал! Едьте по выделенной! Я вам объясняю, что мне нельзя опоздать! Вы что, сумасшедший, что ли?! Вы просто тварь, потому что такси едет по выделенной! Мы бы уже давно на месте были! Я с вами попала в пробку! Такси в пробку не попадает, оно едет по выделенной полосе!» — кричит, плача, женщина, упомянутая в заглавии ролика.

«Вези меня на …»: пьяная россиянка оскорбила таксиста
«Вези меня мразь» — фраза, произнесенная в феврале фитнес-тренером из Одинцова Яной Даньковой в адрес таксиста. Она также настаивала на том, чтобы водитель как можно быстрее довез ее до пункта назначения. Помимо оскорблений, женщина била таксиста, а после того как была раскритикована в социальных сетях, обвинила того в провоцировании ситуации.
Комментарии 4
Происшествия , Видео , Москва
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