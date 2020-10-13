«Едьте быстрее! Едьте быстрее! Мне опоздать нельзя! Вы что делаете?! Какие твари все-таки попадаются! Перейдите на выделенную! Что вы сделали?! Куда вы встали в пробку?! Едьте вот сюда! Едьте вот сюда, где машины движутся! Я сделают так, что вас будет вообще просто… ситуация… чтобы вас больше никто в жизни не заказал! Едьте по выделенной! Я вам объясняю, что мне нельзя опоздать! Вы что, сумасшедший, что ли?! Вы просто тварь, потому что такси едет по выделенной! Мы бы уже давно на месте были! Я с вами попала в пробку! Такси в пробку не попадает, оно едет по выделенной полосе!» — кричит, плача, женщина, упомянутая в заглавии ролика.