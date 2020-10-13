Студент МГИМО не сдал сессию и убил себя

На позапрошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве покончила с собой в туалете учебного заведения, потому что была расстроена расставанием со своим парнем, а 15-летний ученик одной из школ в городе Реже Свердловской области убил себя из-за того, что получил три тройки за неделю и не написал контрольную. На прошлой неделе ученик восьмого класса гимназии 67 в Санкт-Петербурге выпал из окна на четвертом этаже учебного заведения.