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Студент МГИМО не сдал сессию и убил себя

Артём Кульша
1 час назад
Студент МГИМО покончил с собой из-за того, что не сдал сессию. Об этом сообщает РИА Новости.
Студент МГИМО не сдал сессию и убил себя
Фото: ТАССТАСС
Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что вчера вечером на Большой Очаковской улице на западе Москвы было обнаружено тел мужчины с повреждениями, которые характерны для падения с большой высоты.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили личность погибшего — им оказался 19-летний студент Московского государственного института международных отношений, уроженец Санкт-Петербурга. Полицейские инициировали проведение доследственной проверки по факту смерти молодого человека.
«При нем обнаружили предсмертную записку на 14 листов, где он винил руководство факультета, на котором учился, в том, что не сдал сессию», — добавил источник РИА Новости.
На позапрошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве покончила с собой в туалете учебного заведения, потому что была расстроена расставанием со своим парнем, а 15-летний ученик одной из школ в городе Реже Свердловской области убил себя из-за того, что получил три тройки за неделю и не написал контрольную. На прошлой неделе ученик восьмого класса гимназии 67 в Санкт-Петербурге выпал из окна на четвертом этаже учебного заведения.
Происшествия,МГИМО,МВД,РИА Новости,Москва,
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