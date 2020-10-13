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Атамбаева поместили в СИЗО

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был помещён в СИЗО Госкомитета нацбезопасности республики до конца следствия.
Атамбаева поместили в СИЗО
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда города Бишкек было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения (в отношении Атамбаева) под давлением», — говорится заявлении.
Отмечается, что принятое решение суда об освобождении под Атамбаева домашний арест признано незаконным.
6 октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке, где он находился с августа 2019 года.
10 октября сообщалось, что Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.
Происшествия,В мире,Алмазбек Атамбаев,ФСИН,Киргизия,
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