Атамбаева поместили в СИЗО

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда города Бишкек было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения (в отношении Атамбаева) под давлением», — говорится заявлении.
Отмечается, что принятое решение суда об освобождении под Атамбаева домашний арест признано незаконным.
6 октября протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке, где он находился с августа 2019 года.
10 октября сообщалось, что Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.