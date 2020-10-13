«Слабенькие»: пьяный россиянин наехал на полицейских 

Подвыпивший житель Кировской области решил пообщаться с сотрудниками полиции, нахамил и оказался в наручниках. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 22-летний Александр пил в своей квартире, когда в окно заметил сотрудников полиции, оформлявших ДТП.

«Саша спустился вниз и затеял немудреный разговор с полицейскими. Сотрудники несколько раз попросили оставить их в покое, но жажда общения была слишком велика», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Канал Baza привел видеозапись произошедшего, на которой сотрудники правопорядка сначала просят подвыпившего гражданина назвать свое имя, а потом предупреждают, что доставят его в отдел. В итоге на молодого человека надевают наручники.

«Я одно могу сказать точно. Меня отпустят. А вас — …. (кто) знает», — заявил сотрудникам правоохранительных органов Александр.

Он также назвал правоохранителей «слабенькими полицейскими», а наручники полной фигней.

«Рамблер» писал, что ранее в московской метро нетрезвый мужчина попытался познакомиться с девушкой, угрожая ей ножом. Его обезвредил и передал полицейским один из пассажиров.