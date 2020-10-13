«Ненавижу вас, ОМОН!»: как избили брата Домрачевой

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Появились подробности задержания Никиты Домрачева, брата четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

Инцидент с участием Домрачева произошел 11 октября в Минске. Сотрудники силовых структур, «зачищая» центральные районы города от демонстрантов, жестоко избили Домрачева: его сбросили с велосипеда, и четыре человека в черной форме одновременно нанесли ему удары, в том числе и дубинками. Затем мужчину доставили в изолятор на Окрестина и дали подписать готовый протокол о том, что он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Позднее Домрачева доставили в больницу с побоями, однако от госпитализации он отказался.

В сеть попало видео, на котором присутствуют кадры, как силовики избивают Домрачева в районе Зыбицкой улицы:

Домрачеву также назначен суд за участие в протестах, однако он пока не знает ни даты, ни места. После выхода из-под стражи он рассказал, что в тот день проезжал мимо, направляясь к своей матери, и не был одним из демонстрантов.

«Я живу в центре города, там же живет моя мама. И я просто на велосипеде люблю кататься по своему любимому городу. Оказался в том месте, потому что, грубо говоря, это мой обычный маршрут. Что касается воскресных событий, маршей и акций, знаю, что традиционно это все проходит у Стелы, но тут все события переместились и в другие районы Минска. В итоге я оказался не в то время, не в том месте, на набережной возле Зыбицкой.

На марши никогда не ходил. Я вижу, что происходит, но в акциях не участвую, потому что чувствую, что они не совсем безопасны. Видел, как гибли люди.

А меня маленький ребенок, и мне важно заботиться о дочке. Я занимаюсь сейчас своей семьей», — приводит слова брата спортсменки Tribuna.com.

Также некоторые пользователи в интернете отметили тот факт, что по-прежнему публично о задержании и избиении родственника не высказалась сама Домрачева. Как известно, в спорт Дарья пришла по примеру брата, а позднее, когда Никита получил образование архитектора и начал работать по профессии, то он помог сестре спроектировать дом на берегу Минского моря. Тем не менее Домрачев не видит в этом ничего необычного: он рассказал, что не стал говорить полицейским, кто его сестра, и считает, что каждый имеет право выражать или не выражать свои мысли.

«Как только она сама обо всем узнала, пыталась связаться со мной. Но я не мог вчера с ней пообщаться. Мы пока не созванивались, тем более у нас большая разница во времени – она же в Китае сейчас. Даша сейчас работает в другой стране, и могу сказать, что у нее большие проблемы с интернетом. В Китае блокируют все соцсети, нужно быть близким к властям человеком, чтобы иметь туда доступ. Даже у самой сборной Китая по биатлону проблемы с выходом в сеть. Спортсмены и тренеры сейчас находятся в каких-то горах, провинциях, тренируются на далеких базах. И цивилизацией там, мягко говоря, не пахнет. Ну а насчет каких-либо комментариев, это личное дело каждого – говорить или нет. Я тоже не могу обсуждать решение сестры. Не берусь ни осуждать ее, ни просить как-то комментировать. У каждого свои обстоятельства и свои решения», — добавил Домрачев.

Впрочем, Дарья Домрачева опубликовала несколько записей, где осудила насилие в отношении протестующих, но относительно задержания брата так и не сделала заявление. В комментариях ее осудили.

Зато по поводу случившегося довольно резко высказалась олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Она опубликовала в Instagram-stories пост с реакцией на задержание Домрачева со следующей надписью:

«Ненавижу! Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее и слабее, превращаясь в нелюдей. Точнее, вы уже превратились в них!»

Через некоторое время социальная сеть удалила запись Скардино, о чем она сама же и сообщила. Это может быть связано с кадрами инцидента: на них присутствуют скрины избиения, а также видно, как силовики тащат окровавленного Домрачева в микроавтобус для транспортировки в РУВД

«Мои Stories удалили по какой-то причине несогласия наверно, Instagram не нравится видео, где бьют ни в чем не повинных людей», – написала Скардино.

Также оказались в сети и фотографии последствий избиения Домрачева. На них видны многочисленные ссадины в районе верхней части туловища и головы.