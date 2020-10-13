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Студент МГИМО не сдал сессию и покончил с собой 

Lenta.ru и ещё 2 32 минуты назад
Студент МГИМО не сдал сессию и покончил с собой
Фото: ТАСС
В Москве 19-летний студент третьего курса Московского государственного университета международных отношения (МГИМО) не сдал сессию и покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Его тело обнаружили на западе Москвы. По словам собеседника агентства, студент оставил предсмертную записку на 14 листов. В ней он обвинил руководство факультета в том, что не сдал сессию.
По факту произошедшего проводится проверка.
В октябре прошлого года в туалете одной из школ Новосибирска покончила с собой 15-летняя ученица 10 класса. Сверстники ее «считали странной». Отмечается, что скорая помощь приехала за шесть минут, но не успела спасти ребенка. До приезда врачей девочке пытались помочь учителя.
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Происшествия , МГУ , МГИМО , Москва
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