Полицейского заподозрили в убийстве девушки-трансгендера

Новосибирске по подозрению в убийстве 23-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской (Николай Басаковский) задержан полицейский. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает «НГС. НОВОСТИ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По информации издания, подозреваемый состоял в отношениях с погибшей и сам заявил о пропаже человека 5 октября. Полицейские разоблачили коллегу и выяснили, что мужчина пошел на убийство из ревности, позже он показал, где именно закопал тело. Сыщики подозревают, что у россиянина был сообщник из числа коллег. Подозреваемый работал в патрульно-постовой службе одного из районов региона.