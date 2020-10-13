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Российского полицейского задержали по подозрению в убийстве девушки-трансгендера 

Lenta.ru и ещё 1 45 минут назад
Полицейского заподозрили в убийстве девушки-трансгендера
Фото: Соцсети
В Новосибирске по подозрению в убийстве 23-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской (Николай Басаковский) задержан полицейский. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает «НГС. НОВОСТИ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, подозреваемый состоял в отношениях с погибшей и сам заявил о пропаже человека 5 октября. Полицейские разоблачили коллегу и выяснили, что мужчина пошел на убийство из ревности, позже он показал, где именно закопал тело. Сыщики подозревают, что у россиянина был сообщник из числа коллег. Подозреваемый работал в патрульно-постовой службе одного из районов региона.
7 сентября сообщалось, что Московский городской суд отменил оправдательный приговор Антону Бережному за убийство гея Романа Едалова на Курском вокзале.
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Происшествия , Криминал , Мосгорсуд , МВД , Новосибирский городской сайт , Новосибирск
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