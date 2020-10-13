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Кадыров нашел иностранный след в ЧП в Грозном 

Павел Тиунов 55 минут назад
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о спецоперации по уничтожению группы террористов в Грозном. По его словам, силовики заранее знали о планах бандитов.
13 октября, как сообщал «Рамблер», СМИ заявили о перестрелке между правоохранительными органами и вооруженными людьми в Октябрьском районе города Грозный. Сообщалось, что в результате погибли два боевика, два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Позже в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне сообщили журналистам, что события связаны с ликвидацией неустановленной бандгруппы, которая планировала серию терактов по всей стране.
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров отметил, что речь идет о спецоперации, которая прошла «успешно», поскольку в перестрелке были уничтожены «4 участника незаконных вооруженных формирований (НВФ)».

«Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно», — пояснил глава региона (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По его словам, не последнюю роль в поимке террористов сыграли местные жители, которые указали силовикам на место, где скрывались бандиты.
Раскрыты подробности гибели силовиков в Грозном
Кадыров отметил, что на передовую борьбы с преступниками первыми прибыли сотрудники ОМОНа республиканского Управления Росгвардии.
Он добавил, что в перестрелке от рук «шайтанов» погибли два правоохранителя. Их родственникам будет оказана «всемерная помощь» из средств общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

«В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всем регионе в целом стабильная и спокойная», — констатировал глава Чечни.

Резюмируя свое обращение, Кадыров подчеркнул, что силовики «сработали максимально профессионально, слаженно и тихо».
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Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , Росгвардия , НАК , МВД
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