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Умер заразившийся коронавирусом издатель российской газеты 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
«Папа не хотел ехать в больницу, знал, что умрет»
Фото: Скрин Youtube
Издатель российской газеты «Звезда Поволжья» Рашит Ахметов умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает «Idel. Реалии» со ссылкой на семью владельца издания.
По словам его сына Руслана, у Ахметова ранее обнаружили заражение коронавирусом.

«Вызвали врача, долго не приезжали, "скорая" сначала увезла в инфекционную, потом решили, что лучше в больницу», — пересказал он.

2 октября издатель был госпитализирован в реанимацию, а с 8 октября перестал выходить на связь по телефону. Сын пояснил, что 12 октября отец уже был без сознания.
Родственник добавил, что, по заверению врача, сопутствующие болезни сердца и диабет привели к тяжелому течению болезни.

«Папа не хотел ехать в больницу, знал, что умрет от этого, хотел остаться дома», — пояснил он.

В комментарии «БИЗНЕС Online» Руслан Ахметов добавил, что отец лечился в «ковидном» отделении городской клинической больницы №7 в Казани. «Диагноз COVID, а вскрытие еще не производили», — уточнил сын.
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Газету «Звезда Поволжья» Ахметов начал выпускать в начале 2000-х годов. Издание позиционирует себя как «независимая общественно-политическая газета» и выходит под девизом «за правду и Родину». В 2018 году у журналиста и владельца издания началась гангрена. Ему сделали операцию. Ахметов все равно продолжал выпуск газеты и один из номеров сверстал в больнице.
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Комментарии 3
Происшествия , Руслан Ахметов , Вячеслав Войнаровский , БИЗНЕС Online
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