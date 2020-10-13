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ЧП в Москве: подросток скончался после драки 

Павел Тиунов 1 час назад
ЧП в Москве: подросток скончался после драки
Фото: ТАСС
Травмы, полученные в драке, стали причиной смерти 14-летнего подростка из Южного Бутово, сообщает телеканал «360». Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Информацией об инциденте с журналистами поделился источник в правоохранительных органах. Известно, что конфликт, переросший в драку, завязался на улице Поляны в Южном Бутово. В результате 14-летний юноша получил серьезные травмы и впоследствии скончался.
Подробности ЧП выясняются.
В июне 2019 года, как сообщал «Рамблер», В Южном Бутово произошла резонансная драка с участием компании подвыпивших мужчин, мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева и двух подростков. Борец сделал замечание группе отдыхающих на пруду за неадекватное поведение, в ответ услышал отборный мат и оскорбления. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Спортсмен столкнул одного из нападавших в воду, однако сам пропустил удар ногой по голове и был сброшен в озеро.
В драку ввязались двое проходивших мимо подростков: один получил травму голову, другому сломали руку. Чуев, так и не придя в себя, погиб. Правоохранители возбудили уголовное дело, по которому были задержаны шесть уроженцев Таджикистана. В августе 2020 года в Зюзинском районном суде Москвы начался судебный процесс. Если обвиняемых признают виновными, каждому из них грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Комментарии
Происшествия , Сергей Чуев , МВД , Москва
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