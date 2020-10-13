Боевики, ликвидированные сегодня в Грозном, могли прибыть из-за рубежа, проводились оперативные мероприятия по их поимке. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники незаконных вооруженных формирований, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке", — написал Кадыров.
По словам руководителя республики, в определении местоположения террористов также помогли местные жители, "которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений".
"Сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", — написал Кадыров.