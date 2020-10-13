"В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники незаконных вооруженных формирований, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке", — написал Кадыров.