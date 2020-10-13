Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кадыров: ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за рубежа 

ТАСС 1 час назад
Боевики, ликвидированные сегодня в Грозном, могли прибыть из-за рубежа, проводились оперативные мероприятия по их поимке. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники незаконных вооруженных формирований, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке", — написал Кадыров.

По словам руководителя республики, в определении местоположения террористов также помогли местные жители, "которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений".

"Сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", — написал Кадыров.

ТАСС: последние новости
Кадыров: ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за рубежа Кадыров: ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за рубежа Следствие подтвердило информацию о задержании в США основателя бренда "Довгань" Лиллевяли Следствие подтвердило информацию о задержании в США основателя бренда "Довгань" Лиллевяли СМИ: в Нидерландах закроют все бары и рестораны, чтобы остановить распространение COVID-19 СМИ: в Нидерландах закроют все бары и рестораны, чтобы остановить распространение COVID-19
Комментарии 13
Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , МВД , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Литва сжигает все мосты между Россией и Белоруссией
Литва сжигает все мосты между Россией и Белоруссией
Колесникова отказала Лукашенко во встрече
Колесникова отказала Лукашенко во встрече
Кадыров высказался о гибели росгвардейцев
Кадыров высказался о гибели росгвардейцев
«Девочки, подвиньтесь»: Су-57 дал прикурить F-35
«Девочки, подвиньтесь»: Су-57 дал прикурить F-35
Видео
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
00:27
Едва не ставшая жертвой стрелка 97-летняя старушка попала на видео
Происшествия Криминал
Маневры стратегических ракетоносцев попали на видео
01:00
Маневры стратегических ракетоносцев попали на видео
Армия Войска
Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео
00:16
Перестрелка с боевиками в Грозном попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
00:34
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
Происшествия Криминал
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
01:03
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
Армия
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
01:15
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
Армия
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
04:11
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
Общество
Новое обращение Навального попало на видео
03:05
Новое обращение Навального попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
01:21
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
Происшествия
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение