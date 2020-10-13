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По словам 97-летней нижегородской пенсионерки, она отошла от балкона буквально за пару минут до того, как туда угодила дробь, выпущенная 18-летним стрелком. Об этом пишет «Лайф».

Как сообщал «Рамблер», 12 октября на остановке общественного транспорта в Нижегородской области молодой человек начал стрелять в местных жителей. От ранений скончались трое мужчин, еще три женщины были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Пенсионерка, живущая неподалеку от места происшествия, рассказала, что чудом осталась жива, вовремя отойдя от балкона.

«Только отошла от балкона на кухне — и забабахало. Я уже и не помню как, напугалась», — заявила она.

Женщина продемонстрировала дробинки, которые разбили оконное стекло и застряли в стене комнаты.

«По мозгам дало бы…и все», — отметила она.