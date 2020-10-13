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«Сначала бабушку, потом всех подряд»: очевидец рассказал подробности стрельбы под Нижним Новгородом 

ТК «Звезда» 10 минут назад
Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся.
Очевидец трагедии с тремя погибшими в Нижегородской области Николай Гурьяшов в разговоре со «Звездой» рассказал о произошедшем.
По его словам, стрелявший молодой человек приехал к бабушке, перед стрельбой она пошла провожать его на автобусную остановку.

«Он приехал к бабушке, бабушка пошла его провожать, как люди говорят, он сказал на остановке, что хочет в туалет, пошел в туалет, взял ружье и начал этот беспредел. Сначала бабушку, потом всех подряд, кто встретился», — сказал Гурьяшов.

Появились подробности расстрела людей на остановке
Как сообщили корреспонденту «Звезды» источники на месте происшествия, тело молодого мужчины, подозреваемого в убийстве троих человек в Нижегородской области, найдено с признаками суицида.
Вечером 12 октября молодой мужчина устроил стрельбу в поселке Большеорловское, а затем скрылся. В СУ СК РФ по региону сообщили, что погибли три человека, еще трое пострадали.
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Происшествия , Видео , СКР
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