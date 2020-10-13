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Перестрелка в Грозном: погибли сотрудники Росгвардии 

Артём Кульша 33 минуты назад
Двое террористов и трое правоохранителей погибли в перестрелке в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в Октябрьском районе Грозного между сотрудниками правоохранительных органов и участниками бандгруппы произошло боестолкновение. К настоящему моменту в ходе него погибли двое боевиков, двое сотрудников Росгвардии и один полицейский.
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«Перестрелка продолжается», — рассказал источник.

В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне сообщили ТАСС, что некоторое время назад им стало известно о вероятном нахождении неустановленной бандгруппы в Октябрьском районе, которая планирует совершение резонансных террористических актов.
Там заверили, что принимают все необходимые меры по пресечению преступной деятельности, в частности, с 7:40 по московскому времени проводят контртеррористическую операцию.
Вчера, как сообщал «Рамблер», 25— и 26-летний жители Кизилюртовского района Дагестана открыли огонь по сотрудникам полиции, которые остановили их автомобиль для проверки документов. Мужчины были убиты ответным огнем.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , НАК , МВД , ИТАР-ТАСС
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