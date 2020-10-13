«12 ударов кулаками и ногами»: убийство в Крыму

Житель Сакского района получил 8,5 лет лишения свободы за убийство своего приятеля и последующую кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма

По данным суда, в конце ноября 2019 года между подсудимым и потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, во время которой мужчина взял деревянный брус и несколько раз ударил своего приятеля.

"Затем, уже лежащему на земле — еще не менее 12 ударов кулаками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

После преступления обвиняемый украл со стройки различные строительные материалы на сумму почти девять тысяч рублей.