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Историк Соколов раскрыл новые подробности по делу об убийстве аспирантки 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Историк Соколов раскрыл новые подробности убийства
Фото: ТАСС
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что у нее был любовный роман с «бандитом-рецидивистом», который сильно повлиял на девушку.

«Она связалась с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Он сейчас находится в федеральном розыске по линии Интерпола», — передает «Комсомольская правда» слова Соколова.

Как утверждает историк, он узнал подробности о предполагаемом любовнике Ещенко во время пребывания в «бутырской тюрьме». По его мнению, «рецидивист» хотел использовать девушку в своих целях, и именно по его заданию аспирантка оставалась с Соколовым.
По словам историка, Ещенко завела любовника в момент его отъезда в Нормандию, куда Соколов отвозил своих детей. После этого, как заявил историк, она очень сильно изменилась.

«Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей. Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой», — указал Соколов.

Напомним, в понедельник доцент СПбГУ признал свою вину в убийстве аспирантки. По версии следствия, в ноябре прошлого года он в ходе домашней ссоры застрелил Ещенко. Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела — расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.
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Комментарии
Происшествия , Анастасия Ещенко , Олег Соколов , Интерпол , Комсомольская правда
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