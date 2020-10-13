"По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков", — сказал собеседник агентства, добавив, что погибли двое росгвардейцев, один полицейский ранен.
"Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного", — говорится в сообщении.
"Оперативным штабом в Чеченской Республике получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе г. Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства. Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий", — сообщили в оперштабе.