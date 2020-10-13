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В Грозном произошло столкновение с бандгруппой 

ТАСС и ещё 32 1 час назад
Четверо боевиков, по предварительной информации, ликвидированы во время боестолкновения в Грозном, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков", — сказал собеседник агентства, добавив, что погибли двое росгвардейцев, один полицейский ранен.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне, в Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО.

"Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного", — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов.
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"Оперативным штабом в Чеченской Республике получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе г. Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства. Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий", — сообщили в оперштабе.

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Происшествия , Африка , Видео , Криминал , Пожары , НАК , МВД , ИТАР-ТАСС , Грозный
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