"Оперативным штабом в Чеченской Республике получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе г. Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства. Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий", — сообщили в оперштабе.