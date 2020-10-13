Новое обращение Навального попало на видео 

Алексей Навальный выпустил полноценное видеообращение после комы. Сотрудники ФБК сделали анонс и показали обращение во время одного из выпусков на Youtube.

Навальный уверен, что его отравили и что к этому причастны сотрудники Кремля.

"Я вижу, что происходит, и понимаю, что происходит. Я отдаю себе отчет в том, что Кремль просто мечтает, чтобы я не вернулся. Именно поэтому они каждый день выпускают странные и довольно агрессивные заявления. И они хотят, чтобы я испугался. Я не сомневаюсь, что единственным подозреваемым по делу об отравлении Навального буду я сам", — говорится в обращении.