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Новое обращение Навального попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Алексей Навальный выпустил полноценное видеообращение после комы. Сотрудники ФБК сделали анонс и показали обращение во время одного из выпусков на Youtube.
Навальный уверен, что его отравили и что к этому причастны сотрудники Кремля.
"Я вижу, что происходит, и понимаю, что происходит. Я отдаю себе отчет в том, что Кремль просто мечтает, чтобы я не вернулся. Именно поэтому они каждый день выпускают странные и довольно агрессивные заявления. И они хотят, чтобы я испугался. Я не сомневаюсь, что единственным подозреваемым по делу об отравлении Навального буду я сам", — говорится в обращении.
Происшествия , Видео , Алексей Навальный
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