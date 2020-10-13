12 октября в поселке Большеорловский в Нижегородской области местный житель расстрелял людей, ждавших автобус на остановке. На данный момент известно о четверых погибших. Еще 2 женщины доставлены в больницу с ранениями. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, нападавший — 18-летний Данил Монахов. Молодой человек сначала убил свою бабушку из ружья, а затем отправился к ближайшей остановке и открыл огонь по находившимся там людям. После стрельбы убийца скрылся в лесу. Сейчас его ищут сотрудники ОМОН и СОБР. В квартире стрелка идут обыски.
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
Читайте также