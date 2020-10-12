Стало известно состояние жившей в шкафу девочки 

Facebook. Полугодовалую девочку, которую мать прятала в шкафу и морила голодом, перевели из реанимации в обычную палату. Об улучшении состояния ребенка сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова

«В ближайшее время мой коллега, региональный уполномоченный по правам ребёнка, навестит малышку. Предстоит решить еще много вопросов — в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки. Но сейчас рядом доктора, забота, помощь», — написала Кузнецова, отметив, что сейчас главная задача для ребенка — поправляться и набирать вес.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 37-летняя разведенная мать двоих детей из Карпинска Свердловской области родила в своей квартире девочку и решила убить. Женщина в течение шести месяцев держала дочь в сумке в шкафу в надежде, что та умрет. Иногда она давала ей воду, а ее 13-летний сын втайне от матери кормил ребенка молочной смесью из шприца и размоченным в молоке печеньем.

Истощенного младенца случайно обнаружили в шкафу подруги ее матери. Врачи диагностировали у малышки дистрофию третьей степени. В отношении матери заведены два уголовных дела и назначена психиатрическая экспертиза. Старшие дети переведены под опеку бабушки.