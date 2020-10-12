Опубликовано видео из квартиры нижегородского стрелка

На кадрах видны следы крови возле входной двери. На столе в комнате лежит охотничий билет, а также наушники и сторублевая купюра.

В СК РФ сообщили, что на месте происшествия работает следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что Данил Монахов готовился к преступлению заранее и с этой целью в середине сентября получил разрешение на ношение гладкоствольного ружья.

Как сообщал РИА «Новости», в понедельник около 15.30 мск Монахов выстрелил в свою бабушку и соседа, а затем расстрелял людей на остановке автобуса №107 в селе Большеорловском.

После этого подозреваемый скрылся в направлении лесного массива. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Полиция продолжает поиски преступника.