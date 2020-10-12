Все новости на карте

Анна Кузнецова. Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка переведена из реанимации в обычную палату, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ

Изморенного голодом младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска Свердловской области , нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября вертолет доставил ребенка в больницу Екатеринбурга, его состояние стабильно. Медики диагностировали дистрофию третьей степени.

"Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости.

Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату", — написала Кузнецова в своем Facebook.

В ближайшее время ребенка посетит региональный уполномоченный, уточнила Кузнецова.