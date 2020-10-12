Расстрелявший людей на остановке готовился к убийству 

Данил Монахов, застреливший четырех человек в селе Большеорловское Нижегородской области, готовился к убийству заранее. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По словам источника, с целью убийства молодой человек месяц назад оформил разрешение на гладкоствольное ружье.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в больнице умерла бабушка Монахова. Ее он ранил первой, после чего застрелил соседа и открыл беспорядочную стрельбу по людям на автобусной остановке.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, сегодня утром Монахов находился на учебе в профинтернате. Посетив несколько уроков, молодой человек отпросился у завуча под предлогом того, что его вызывали в военкомат. Очевидцы сообщают, что юноша не вызывал подозрений и был очень спокоен.
В понедельник около 15.30 мск 18-летний Данил Монахов расстрелял людей на остановке автобуса №107 в селе Большеорловском, после чего скрылся в направлении лесного массива. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Стрелок до сих пор не найден.