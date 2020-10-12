Дагестане прошла сессия собрания депутатов. Она закончилась стрельбой. По некоторой информации, несогласие в форме перестрелки было выражено на межклановой почве. И началось с камней.

Эксперты считают, что это результат внутренней политики, проводимой руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым . Отмечается рост подобных конфликтов в районах.

Этот инцидент произошел в Цунтинском районе. Там был избран Исрапил Абдулаев председателем районного собрания. Здание администрации сначала обкидали камнями, потом стреляли. На место приехали сотрудники полиции. Кадры с протеста попали на НТВ, слышны выстрелы и крики. На видео не менее 50 человек.