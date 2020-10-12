Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Стрельбой закончилось заседание депутатов в Дагестане 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
В Дагестане прошла сессия собрания депутатов. Она закончилась стрельбой. По некоторой информации, несогласие в форме перестрелки было выражено на межклановой почве. И началось с камней.
Эксперты считают, что это результат внутренней политики, проводимой руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым. Отмечается рост подобных конфликтов в районах.
Этот инцидент произошел в Цунтинском районе. Там был избран Исрапил Абдулаев председателем районного собрания. Здание администрации сначала обкидали камнями, потом стреляли. На место приехали сотрудники полиции. Кадры с протеста попали на НТВ, слышны выстрелы и крики. На видео не менее 50 человек.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Соколов назвал причину убийства Ещенко Соколов назвал причину убийства Ещенко Число пострадавших из-за пожара в Рязанской области возросло Число пострадавших из-за пожара в Рязанской области возросло Прокуратура Карпинска проверит мать заморенного младенца Прокуратура Карпинска проверит мать заморенного младенца
Происшествия , Видео , Владимир Иванов , НТВ , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал…
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал…
Зеленский заявил, что Украине нужен другой президент
Зеленский заявил, что Украине нужен другой президент
Названа следующая жертва Турции на Кавказе
Названа следующая жертва Турции на Кавказе
Видео
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
00:17
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
00:54
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
00:41
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
02:41
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
СОБР направили на поимку расстрелявшего людей на остановке
00:14
СОБР направили на поимку расстрелявшего людей на остановке
Происшествия
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
00:12
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
Новости Москвы Происшествия
Россия тайно создает замену легендарному самолету
01:40
Россия тайно создает замену легендарному самолету
Общество
Переболевшие COVID рассказали о необычном осложнении
02:02
Переболевшие COVID рассказали о необычном осложнении
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение