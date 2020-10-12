Соколов рассказал об измене расчлененной студентки

Историк Олег Соколов , расчленивший свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко , рассказал в суде о ее измене. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает издание «Мойка 78».

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Во время очередного судебного заседания подсудимый заявил, что Ещенко изменяла ему с мужчиной, который был старше ее на 40 лет и при этом находился в федеральном розыске. Общение с этим человеком, по словам Соколова, сильно изменило девушку — она начала ругаться матом, а ее поступки противоречили друг другу. Сначала Ещенко якобы заявила ему, что уходит, а на следующий день плакала, признаваясь в любви.

Ранее 12 октября сообщалось, что Соколов признал в суде вину в убийстве Ещенко. Он заявил, что раскаивается в содеянном и также признал вину в незаконном хранении оружия и боеприпасов.