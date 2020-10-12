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«Нечисть, амеба, дебил»: пьяная россиянка оскорбила таксиста

Павел Тиунов
23 минуты назад
Telegram-канал «Подъем» опубликовал запись противостояния башкирского таксиста с нетрезвой пассажиркой. Водителю пришлось выслушать много нецензурных отзывов о себе, прежде чем дама вышла из машины.
Судя по видео, причиной конфликта стало нежелание таксиста кататься с неадекватной женщиной, которая сама уже плохо ориентировалась в пространстве. Прибыв на адрес, указанный в заказе, водитель попросил пассажирку покинуть салон, но она отказалась.
«Вези меня в магазин. Единорог, чмошник не можешь за себя Вези меня на (на фиг – прим. ред.)», - начала нападать дама.
Таксист пояснил, что у него уже есть другой заказ и попросил женщину вызвать другую машину. Пассажирка сначала пыталась убедить мужчину отвезти ее, потому что она заплатит. Затем перешла к угрозам.
«Дебил что ли?! Да довези меня. Тебе легче будет. Сейчас со мной больше проведешь времени. Че ты молчишь? Нечисть. Амеба. Хочешь я тебе (ударю – прим. ред)?» - пригрозила пассажирка.
По сведениям журналистов, женщина вышла из автомобиля только после того, как таксит начал вызывать полицию.
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