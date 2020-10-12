Судя по видео, причиной конфликта стало нежелание таксиста кататься с неадекватной женщиной, которая сама уже плохо ориентировалась в пространстве. Прибыв на адрес, указанный в заказе, водитель попросил пассажирку покинуть салон, но она отказалась.
Таксист пояснил, что у него уже есть другой заказ и попросил женщину вызвать другую машину. Пассажирка сначала пыталась убедить мужчину отвезти ее, потому что она заплатит. Затем перешла к угрозам.
По сведениям журналистов, женщина вышла из автомобиля только после того, как таксит начал вызывать полицию.