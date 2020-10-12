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Еще одна россиянка с криками «Вези меня!» обматерила таксиста и попала на видео 

Lenta.ru 54 минуты назад
В башкирском Салавате нетрезвая местная жительница с криками «Вези меня!» обматерила таксиста. Видео конфликта публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Судя по появившимся в сети кадрам, причиной конфликта послужил отказ водителя везти женщину по адресу, который она не указала при вызове такси.

«Ты в натуре дурак? Вам за это платят? *** [зачем] ты здесь вообще сидишь за рулем? Что ты молчишь, нечисть? Амеба, ***, давай, говори со мной! Говно! Хочешь, я тебе сейчас *** [ударю тебя]?» — говорит пассажирка такси на видео.

Издание утверждает, что покинуть салон женщина решила только после того, как водитель заявил о намерении вызвать полицию.
Впервые фраза «Вези меня!», обращенная к водителю такси, прозвучала в Подмосковье в начале 2020 года. 12 февраля в сети появилось видео, на котором девушка в истерике побила таксиста кулаками и оскорбила его из-за отказа продолжать поездку. Героиня ролика кричала на водителя и требовала: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она пыталась угрожать водителю. Тот в свою очередь спокойно отвечал пассажирке, что не повезет ее.
Позднее аналогичный случай произошел в Тюменской области: местная жительница пыталась заставить таксиста начать поездку криками «Вези меня!» и угрожала в противном случае испортить ему машину. Судя по видео, водитель пытался спокойно объяснить пассажирке причину, почему он не может начать поездку.
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Происшествия , Видео
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