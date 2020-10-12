«Она вырывала плоскогубцами себе зубы» 

43-летняя жительница Подмосковья выдирала себе зубы плоскогубцами, кидалась на детей с ножом, поэтому раньше неоднократно становилась пациенткой психиатрической больницы, рассказали соседи женщины, которую обвиняют в повешении собственного ребенка. Запись диалога журналистов с местной жительницей опубликован в Telegram-канале Life Shot.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в квартире одного из жилых домой в подмосковном Пушкино был обнаружен повешенный труп четырехлетнего ребенка. Главной подозреваемой дела об убийстве проходит мать мальчика — 43-летняя учительница. Мотивы преступления женщина пояснить не смогла.

Соседи подозреваемой рассказали журналистам, что несколько лет назад они сталкивались с ее неадекватным поведением. Женщина якобы на глазах у местных жителей вырывала себе зубы плоскогубцами и кидалась на детей с ножом.

«Муж ее хватал, говорил, что она просто перенервничала, устала. Муж постоянно вытаскивал ее из дурдома», — заявила одна из соседок.

Она добавила, что на протяжении последних пяти лет буйная соседка никак не давала о себе знать., а недавно у нее похоже случился очередной нервный срыв.