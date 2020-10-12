Эротическая фотосессия на могилах обернулась статьей 

Жительница Таганрога устроила фотосессию в нижнем белье на местном Старом кладбище. Как сообщает «Ёрш. Таганрог», девушку раскритиковали в соцсетях, ей могут грозить штрафы и судебные иски.

На снимках девушка сидит на могильной плите, гуляет среди крестов, а на одном из фото она «колдует» в окружении парящих книг.

«Ничего святого», — так прокомментировала ее фото одна из пользовательниц.

«Осеннее обострение…» — добавила другая.

Нашлись и те, кто поддержал девушку.

«Мы все живем на костях, спим, едим на костях, потому что все в этом мире — прах предков. А если вы хотите хайпануть, могу сделать вам такую же фотосессию», — написал один из пользователей.

«Ёрш. Таганрог» отмечает, что позже страница модели со всеми снимками была удалена.

По данным издания, действия девушки могут расценить как хулиганство и оштрафовать ее. Кроме того, ей может грозить иск от людей, чьи родственники похоронены на кладбище.

Портал 1rnd.ru уточняет , что из-за фотосессии девушки уже начали проверку в местном управлении МВД

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году тренера по кикбоксингу Евгению Конопенко, уволили из магнитогорского муниципального центра по требованию прокуратуры из-за старых эротических фото. Увольнение объяснили «аморальным поступком»: в интернете появилась снимки с эротической фотосессии, в которой Конопенко приняла участие 20 лет назад.

Омбудсмен Челябинской области Маргарита Павловой рассказывала, что коллеги Кононенко сочли ее фотосессию «пропагандой культа насилия и смерти». В прокуратуре заявили, что фото Коненко и мужчины «в обнажённых видах» свидетельствуют о «нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся».