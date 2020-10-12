Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Эротическая фотосессия на могилах обернулась статьей 

Мария Иванова 20 минут назад
Эротическая фотосессия на могилах обернулась статьей
Фото: Соцсети
Жительница Таганрога устроила фотосессию в нижнем белье на местном Старом кладбище. Как сообщает «Ёрш. Таганрог», девушку раскритиковали в соцсетях, ей могут грозить штрафы и судебные иски.
На снимках девушка сидит на могильной плите, гуляет среди крестов, а на одном из фото она «колдует» в окружении парящих книг.

«Ничего святого», — так прокомментировала ее фото одна из пользовательниц.

«Осеннее обострение…» — добавила другая.

Нашлись и те, кто поддержал девушку.

«Мы все живем на костях, спим, едим на костях, потому что все в этом мире — прах предков. А если вы хотите хайпануть, могу сделать вам такую же фотосессию», — написал один из пользователей.

«Ёрш. Таганрог» отмечает, что позже страница модели со всеми снимками была удалена.
По данным издания, действия девушки могут расценить как хулиганство и оштрафовать ее. Кроме того, ей может грозить иск от людей, чьи родственники похоронены на кладбище.
Портал 1rnd.ru уточняет, что из-за фотосессии девушки уже начали проверку в местном управлении МВД.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году тренера по кикбоксингу Евгению Конопенко, уволили из магнитогорского муниципального центра по требованию прокуратуры из-за старых эротических фото. Увольнение объяснили «аморальным поступком»: в интернете появилась снимки с эротической фотосессии, в которой Конопенко приняла участие 20 лет назад.
Омбудсмен Челябинской области Маргарита Павловой рассказывала, что коллеги Кононенко сочли ее фотосессию «пропагандой культа насилия и смерти». В прокуратуре заявили, что фото Коненко и мужчины «в обнажённых видах» свидетельствуют о «нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся».
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Таганрог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инвестор расстрелял бизнес-партнера за недосдачу квартир
Инвестор расстрелял бизнес-партнера за недосдачу квартир
Фото Брежневой в бассейне вызвало вопросы у фанатов
Фото Брежневой в бассейне вызвало вопросы у фанатов
На вернувшихся из-за границы россиян подают в суд
На вернувшихся из-за границы россиян подают в суд
В США ужаснулись российскому «Циркону»
В США ужаснулись российскому «Циркону»
Видео
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение