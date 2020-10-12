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Соседка рассказала о сумасшествии убившей сына российской учительницы 

Lenta.ru 1 час назад
Учительница из подмосковного Пушкина, которая повесила своего четырехлетнего сына, пугала соседей своими сумасшедшими поступками. Об этом одна из жительниц дома рассказала Telegram-каналу LIFE SHOT.
По словам девушки, ее подруга жила в квартире напротив преподавательницы и рассказывала о ней ужасные истории.

«У нас у каждого видеодомофоны. Она подходила, звонила в дверь, вырывала плоскогубцами себе зубы. Муж говорил, она просто перенервничала, устала. Муж ее вытаскивал постоянно из дурдома», — пересказала слова подруги собеседница канала.

Она отметила, что живет в доме пять лет, и при ней таких вещей не происходило, но другие люди видели, как педагог била детей, однажды угрожала порезать их ножом на лестничной клетке.

«Они [знакомые] в домофон это увидели, все выбежали и как-то ее остановили», — сказала девушка, добавив, что ее друзья обращались в психиатрическую больницу, но супруг учительницы «ее отмазывал».

Об убийстве ребенка стало известно вечером 11 октября. 43-летняя школьная преподавательница повесила собственного сына, тело мальчика обнаружил вернувшийся в квартиру отец. Свой поступок женщина объяснить не смогла. Она задержана, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По неподтвержденной информации, ранее педагог наблюдалась у психиатра. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В семье осталось трое детей.
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Происшествия , Видео , Криминал
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