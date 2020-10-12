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Россиянин набросился на остановивших его жену полицейских 

Артём Кульша 37 минут назад
Россиянин набросился на остановивших его жену полицейских
Фото: РИА Новости
Житель Иркутска напал на сотрудников полиции в попытке избавить жену от наказания за езду без водительских прав. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Некоторое время назад полицейские остановили автомобиль с целью проверки документов. Водитель сделал попытку скрыться. В результате погони правоохранителям удалось добиться того, чтобы машина остановилась. Оказалось, что ею управляла женщина, у которой нет водительского удостоверения. Ее супруг, находившийся в состоянии опьянения и сидевший на пассажирском сидении, набросился на сотрудников полиции.
Муж и жена были задержаны. Следственный комитет возбудил в их отношении уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». На допросе они заявили, что это полицейские напали на них. Видеозапись инцидента, сделанная видеорегистратором на машине правоохранителей, опровергает эту версию.
Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 25— и 26-летний жители Кизилюртовского района Дагестана открыли огонь по сотрудникам полиции, которые остановили их авто для проверки документов. Мужчины были убиты ответным огнем.
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Происшествия , СКР , Иркутск
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