Ножом в спину: россиянин убил женщину и младенца

В ответ на критику мужчина схватил младенца за ногу и ударил его головой об стену, после чего догнал пытавшеюся сбежать женщину и дважды ударил ножом в спину. После содеянного мужчина лег спать, а на следующий день рассказал о произошедшем знакомой. Та вызвала бригаду скорой помощи.

Ранее отдыхавший в Ажекском экопарке в Сочи мужчина записал и опубликовал в соцсетях видео, на котором он держит ребенка за ногу и, присвистывая, размахивает им в разные стороны. В Следственном комитете выяснили, что родители не создали необходимые условия проживания для ребенка, жестоко с ним обращались и не соблюдали требования гигиены. Они также не показывали дочь врачу — у девочки нашли невыявленное ранее заболевание. СК завел уголовное дело. Позднее стало известно, что в крови россиянина обнаружили следы наркотиков.