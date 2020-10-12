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Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
На рынке в городе Шахты Ростовской области возник пожар. Там горит несколько павильонов, огонь охватил площадь в 900 квадратных метров. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал LIFE SHOT.
Источник отмечает, что пожару присвоили второй ранг сложности, пострадавших нет. В тушении возгорания задействованы 32 пожарных и 10 единиц спецтехники. Причины ЧП предстоит выяснить экспертам.
Ранее в Рязанской области тушили пожар на складе боеприпасов, из-за которого в близлежащих населенных пунктах эвакуировали местных жителей.
Происшествия , Видео , Пожары , Ростовская Область
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