Навальный вывел с биткоин-кошельков почти 500 млн

За четыре года использования биткоин-кошельков Алексеем Навальным и его соратниками на них поступило почти 500 млн рублей, сообщают авторы проекта «Комитет защиты национальных интересов».

«С октября 2016 года для поддержки деятельности Навального в связи с его намерением баллотироваться в президенты РФ в 2018 году были созданы два биткоин-кошелька. (Первый) кошелек … функционирует с 12 октября 2016 года и в настоящее время используется для финансирования деятельности штабов. За четыре года по нему прошло 3455 транзакций на общую сумму 6,9 млн долларов. Второй кошелек … создан в октябре 2017 года, использовался непродолжительное время в рамках псевдопредвыборной кампании Навального. Всего по кошельку совершены 667 транзакций на сумму 772 тыс. долларов», — сообщает Комитет защиты национальных интересов.

Итого, по словам авторов проекта, за четыре года по двум кошелькам прошло 7,7 млн долларов. На основании специализированного сервиса установлено, что средний курс биткоина с октября 2016 по октябрь 2020 года составил 63,73 рубля. Это значит, что на биткоин-кошельки Навального поступило порядка 490 млн рублей, сообщают авторы проекта.

Они также отметили, что сторонников Навального регулярно вводят в заблуждение по поводу биткоин поступлений. Так, в июне 2020 года Леонид Волков заявил, что на биткоин-счет штабов поступило только 9,1 млн рублей в эквиваленте. При этом анализ только крупных транзакций за 2019 год показывает сумму вывода в размере 44 млн рублей.

Кроме того, еще в 2017 году во время псевдопредвыборной кампании блогера было доказано, что разница курса биткоина использовалась при выводе средств и публикации отчетности перед сторонниками, что позволяло скрывать миллионы рублей.