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Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев подал в суд иск к ТАСС о защите чести и достоинства 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Экс-адвокат Ефремова подал в суд на ТАСС
Фото: РИА Новости
Эльман Пашаев, который ранее представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельное ДТП, в первой инстанции подал в суд на информационное агентство ТАСС. Соответствующий иск о защите чести, достоинства, деловой репутации зарегистрировал Пресненский районный суд столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде и подтвердил сам юрист.

«Они выпустили у себя новость, что якобы семья Ефремовых обратилась в органы в отношении меня по факту мошенничества. Я понимаю, что грязью уже обливали меня (за участие в процессе — прим. Агентства «Москва»), но это было крайней точкой. Мне кажется, наверное, что в ТАСС забыли, что такое журналистика. На данный момент я требую эти сведения опровергнуть», — рассказал Пашаев.

Он уточнил, что пока не выдвигает к ответчикам материальных требований.

«Давайте закончим первый этап, а потом уже посмотрим, как они будут вести себя. Я по-человечески говорил заранее, чтобы дали опровержение и удалили. Они не стали, не хотели это делать», — пояснил Пашаев.

Ранее источник в окружении Михаила Ефремова сообщил ТАСС, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить Пашаева на совершение мошенничества. По словам источника агентства, родственники артиста также якобы изъявили намерение попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.
На процессе Ефремова Пашаев представлял интересы подсудимого. 18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса, усмотрев в его действиях дисциплинарные проступки.
Вечером 8 июня на Смоленской площади актер Михаил Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. руб. в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на 7,3 млн руб. Адвокат актера Эльман Пашаев сказал в интервью телеканалу «Москва 24», что исполнил свои обязательства перед клиентом.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МВД , ФСИН , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС
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