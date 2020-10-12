Экс-адвокат Ефремова подал в суд на ТАСС

«Они выпустили у себя новость, что якобы семья Ефремовых обратилась в органы в отношении меня по факту мошенничества. Я понимаю, что грязью уже обливали меня (за участие в процессе — прим. Агентства «Москва»), но это было крайней точкой. Мне кажется, наверное, что в ТАСС забыли, что такое журналистика. На данный момент я требую эти сведения опровергнуть», — рассказал Пашаев.