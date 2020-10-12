В «суррогатный скандал» в РФ оказался вовлечен Кастро

Опека просит признать недействительными свидетельства о рождении суррогатных детей-близнецов, рожденных в Москве для филиппинского политика Фредениля Кастро и его жены, сообщил адвокат Игорь Трунов

По его словам, опека мотивирует иск тем, что филиппинские супруги «с заявлением о передаче им детей не обращались», передает РИА «Новости».

«И это все, чем мотивирует истец. Несмотря на то, что одновременно в том же Видновском суде Московской области и в Тверском суде Москвы рассматриваются исковые заявления семьи Кастро к опеке и детскому дому об обязании возвратить им их детей», — отметил Трунов.

Видновский городской суд Московской области 3 ноября рассмотрит иск органа опеки. При этом представителей политика к делу не привлекают, ответчиком заявлен Хамовнический отдел ЗАГС Москвы.

Напомним, СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Первое уголовное дело возбудили в январе после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

В июне в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан КНР. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

По делу уже арестованы семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. Как сообщал Трунов, Свитнев находится в Праге.