"Шли угрозы": в российских приютах насилуют детей

Дмитрия, выпускника семейного центра «Отрадное», отняли у матери, когда ему было 12 лет, — сотрудники органов опеки сочли, что она не может воспитывать ребенка, потому одинока, а тот часто пропускал занятия в школе по причине болезни. В приюте психически нездоровый воспитанник изнасиловал Дмитрия. Он рассказал об этом матери, но та не обратилась в полицию.