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"Шли угрозы": в российских приютах насилуют детей

Артём Кульша
15 минут назад
В детских домах насилуют воспитанников. Об этом сообщает «Царьград».
"Шли угрозы": в российских приютах насилуют детей
Фото: РамблерРамблер
Дмитрия, выпускника семейного центра «Отрадное», отняли у матери, когда ему было 12 лет, — сотрудники органов опеки сочли, что она не может воспитывать ребенка, потому одинока, а тот часто пропускал занятия в школе по причине болезни. В приюте психически нездоровый воспитанник изнасиловал Дмитрия. Он рассказал об этом матери, но та не обратилась в полицию.
«Шли угрозы, что его не вернут...» — объяснила женщина.
Дмитрий сам написал заявление после выпуска из детского дома. «Царьграду» он рассказал, что в приюте к детям относились, как к заключенным, например, провинившихся запирали в одиночной палате, выпуская лишь на час-полтора в день.
В свою очередь, бывший опекун воспитанницы одного из детских домов Александр Орлов рассказал, что ту изнасиловали, а ему не удается добиться наказания виновных. По его словам, в попытке добиться этого он выяснил, что в приютах часто насилуют детей.
Происшествия,Александр Орлов,Царьград ТВ,
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