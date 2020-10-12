Похороны живого россиянина с коронавирусом объяснили

Семья заразившегося коронавирусом пенсионера, которая заживо похоронила его из-за путаницы с документами, не вскрывала привезенный гроб, так как речь шла об инфицированном. Так произошедшее телеканалу «360» объяснила внучка пожилого мужчины.

По ее словам, во время похорон гроб также был закрыл. Теперь родные не знают, кого именно закопали в семейном захоронении, и было ли вообще тело.

«Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых — найти тех, кто виновен в этой ситуации. И, естественно, [компенсировать] наши моральные и материальные затраты», — добавила россиянка.

По ее словам, родственники возмущены халатностью и будут требовать компенсации.

«Это же не мебель привезли, напутали», — сказала она.