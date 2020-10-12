Опубликовано видео нападения на Саакашвили в Афинах 

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подвергся нападению в Афинах, куда он приехал на встречу с грузинскими эмигрантами, проживающими в стране. Случившееся в минувшее воскресенье избиение бывшего главы государства попало на видео. Запись опубликовал интернет-портал «Твалсазриси» («Мнение»).

Инцидент произошел на пути в кинотеатр, где должно было состояться мероприятие с участием Саакашвили. Политика окружили поклонницы, но внезапно в толпе оказался молодой человек, который набросился на него и нанес несколько ударов по голове. В итоге на место происшествия прибыл греческий спецназ.