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Опубликовано видео нападения на Саакашвили в Афинах 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подвергся нападению в Афинах, куда он приехал на встречу с грузинскими эмигрантами, проживающими в стране. Случившееся в минувшее воскресенье избиение бывшего главы государства попало на видео. Запись опубликовал интернет-портал «Твалсазриси» («Мнение»).
Инцидент произошел на пути в кинотеатр, где должно было состояться мероприятие с участием Саакашвили. Политика окружили поклонницы, но внезапно в толпе оказался молодой человек, который набросился на него и нанес несколько ударов по голове. В итоге на место происшествия прибыл греческий спецназ.
Происшествия , Видео , В мире , Михаил Саакашвили , Грузия
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