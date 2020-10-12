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В СИЗО-6 Москвы арестантка по делу о наркотиках покончила с собой 

ТАСС 1 час назад
В московском СИЗО арестантка покончила с собой
Фото: РИА Новости
Арестантка совершила суицид в женском следственном изоляторе в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В камере СИЗО-6 следственно-арестованная по уголовному делу о незаконном производстве или сбыте наркотиков совершила суицид", — сказал источник.

26 сентября Кунцевский суд Москвы арестовал женщину. В камеру СИЗО она поступила 7 октября и провела там три дня, после чего покончила с собой. По данному факту начата доследственная проверка на наличие признаков доведения до самоубийства или убийства.
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Происшествия , ФСИН , Москва
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