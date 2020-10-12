Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года

Подозреваемые в убийстве бизнесмена, совершенного14 марта 1997 года в Великом Новгороде, задержаны 23 года спустя. Ими оказались два местных жителя, один из которых сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.

Следствием установлено, что 38-летнего генерального директора магазина «Зенит-Новсад» Александра Садриева убили за отказ платить «дань» криминальным структурам в обмен на их «крышевание». Правоохранители установили и заказчика преступления — одного из лидеров ОПГ. Расследование уголовного дела продолжается.