Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года

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Опубликовано видео задержания исполнителя заказного убийства в Великом Новгороде 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Подозреваемые в убийстве бизнесмена, совершенного14 марта 1997 года в Великом Новгороде, задержаны 23 года спустя. Ими оказались два местных жителя, один из которых сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.
Следствием установлено, что 38-летнего генерального директора магазина «Зенит-Новсад» Александра Садриева убили за отказ платить «дань» криминальным структурам в обмен на их «крышевание». Правоохранители установили и заказчика преступления — одного из лидеров ОПГ. Расследование уголовного дела продолжается.
Происшествия , Видео , Криминал
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