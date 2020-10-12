Российская школьница пыталась покончить с собой

Врачи детской больницы №9 Екатеринбурга борются за жизнь 13-летней девочки, которая пыталась покончить с собой. Как сообщило «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в полиции, бабушка нашла свою внучку с многочисленными травмами, после того, как девочка пыталась покончить с собой. Прибывшая скорая буквально вернула девочку с того света.

По информации источника в правоохранительных органах, 62-летняя женщина, вернувшись с работы, окликнула внучку, но та не ответила. На кухне бабушка обнаружила предсмертную записку: «Прости меня за все, я тебя очень люблю».

Отец девочки умер в прошлом году, мать, злоупотреблявшая алкоголем и наркотиками, скончалась 2 года назад. Бабушка работает заведующей детсада и, по её словам, у них с внучкой всегда были хорошие отношения. Девочка не состояла на учёте в полиции, по словам бабушки, её внучка ранее никогда не делала попыток суицида, была позитивной и общительной девочкой.