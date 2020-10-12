Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Екатеринбурге 13-летняя школьница пыталась покончить с собой 

Уральский меридиан 3 часа назад
Российская школьница пыталась покончить с собой
Фото: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»
Врачи детской больницы №9 Екатеринбурга борются за жизнь 13-летней девочки, которая пыталась покончить с собой. Как сообщило «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в полиции, бабушка нашла свою внучку с многочисленными травмами, после того, как девочка пыталась покончить с собой. Прибывшая скорая буквально вернула девочку с того света.
По информации источника в правоохранительных органах, 62-летняя женщина, вернувшись с работы, окликнула внучку, но та не ответила. На кухне бабушка обнаружила предсмертную записку: «Прости меня за все, я тебя очень люблю».
Отец девочки умер в прошлом году, мать, злоупотреблявшая алкоголем и наркотиками, скончалась 2 года назад. Бабушка работает заведующей детсада и, по её словам, у них с внучкой всегда были хорошие отношения. Девочка не состояла на учёте в полиции, по словам бабушки, её внучка ранее никогда не делала попыток суицида, была позитивной и общительной девочкой.
Уральский меридиан: последние новости
На Урале мать полгода прятала новорождённую дочь в шкафу На Урале мать полгода прятала новорождённую дочь в шкафу В Магнитогорске из горящего дома спасли 44 человека В Магнитогорске из горящего дома спасли 44 человека В Екатеринбурге из-за неисправности сел самолёт Москва-Омск В Екатеринбурге из-за неисправности сел самолёт Москва-Омск
Комментарии
Происшествия , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец назвал ужасную привычку русских
Американец назвал ужасную привычку русских
После инсульта Дибров помолодел на 10 лет
После инсульта Дибров помолодел на 10 лет
Названа реакция на «Спутник V» у мужчин и женщин
Названа реакция на «Спутник V» у мужчин и женщин
Найдена пропавшая 5 октября в Тульской области школьница
Найдена пропавшая 5 октября в Тульской области школьница
Видео
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
00:19
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
00:37
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение