Суд оставил в СИЗО рэпера Гулиева

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест рэпера Эльмина Гулиева, сбившего на внедорожнике Infiniti пешеходов в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление Таганского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под страду сроком до 21 ноября 2020 в отношении Гулиева оставлено без изменения», — сообщил собеседник агентства.

Гулиев был арестован Таганским судом 23 сентября. Изначально ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Позже обвинение было переквалифицировано на более тяжкое, так как медицинское освидетельствование установило, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

В ходе заседания по избранию меры пресечения Гулиев признал вину, но не согласился с квалификацией предъявленного обвинения. По его мнению, тесты на наркотические вещества выявили в его крови обезболивающие препараты и антибиотики, которые он принимает для лечения остеохондроза.

Кроме того, в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ («Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует»).

Агентство «Москва» 21 сентября сообщало, что в районе д. 47 на ул. Остоженка белый внедорожник Infiniti врезался в Mercedes, после чего выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, виновником аварии является водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали три человека — два пешехода и пассажирка внедорожника.