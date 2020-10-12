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Михаил Ефремов занялся спортом в СИЗО 

Газета.Ru 40 минут назад
Ефремов занялся спортом в СИЗО
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов занялся спортом в московском СИЗО-5, сообщает Telegram-канал Mash.
Он ходит в тренажерный зал, где есть стол для настольного тенниса. Для занятий теннисом он заказал у родственников ракетки. Согласно правилам СИЗО, играть он может только с сокамерниками.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.
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Происшествия , Общество , Михаил Ефремов , ФСИН
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