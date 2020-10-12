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Михаил Ефремов увлекся пинг-понгом в СИЗО 

Спорт-Экспресс и ещё 3 1 час назад
Ефремов увлекся пинг-понгом в СИЗО
Фото: РИА Новости
Осужденный актер Михаил Ефремов находится в московском СИЗО-5. Чтобы как-то занять себя, Ефремов начал заниматься настольным теннисом, сообщает Telegram-канал Mash.
Для такого он даже заказал у родственников ракетки. По правилам СИЗО, играть с мячом он может только с сокамерниками.
ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце 8 июня. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии скончался в больнице. Суд 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
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Происшествия , Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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