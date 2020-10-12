В Харькове напали на агитаторов «Слуги народа»

Харькове неизвестные совершили нападение на агитаторов партии «Слуга народа», сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

«Группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов Зе! команды. Нарочитое скандирование хулиганами поддержки действующему мэру расцениваю как попытку спровоцировать наш конфликт. Не получится!» — написал Кучер в Facebook.

Кучер добавил, что материалы уже переданы в нацполицию, и все участники нападения «будут найдены и жестко наказаны по закону». Он также призвал всех участников предвыборной гонки уважать друг друга.

Тем временем пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что полицейские возбудили уголовное дело из-за драки в центре Харькова.

«По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 («хулиганство») Уголовного кодекса. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.