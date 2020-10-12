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В Харькове на агитаторов партии «Слуга народа» напали с ножом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 55 минут назад
В Харькове напали на агитаторов «Слуги народа»
Фото: РИА Новости
В Харькове неизвестные совершили нападение на агитаторов партии «Слуга народа», сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

«Группа малолетних молодчиков устроила провокацию в центре Харькова. С ножом в руках хулиганы напали на агитаторов Зе! команды. Нарочитое скандирование хулиганами поддержки действующему мэру расцениваю как попытку спровоцировать наш конфликт. Не получится!» — написал Кучер в Facebook.

Кучер добавил, что материалы уже переданы в нацполицию, и все участники нападения «будут найдены и жестко наказаны по закону». Он также призвал всех участников предвыборной гонки уважать друг друга.
Тем временем пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что полицейские возбудили уголовное дело из-за драки в центре Харькова.

«По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 («хулиганство») Уголовного кодекса. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
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Происшествия , В мире , Верховная Рада , Харьков
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