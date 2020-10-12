В Хабаровском крае нашли тело третьего рыбака

Спасатели нашли тело третьего рыбака из перевернувшейся лодки на реке Хор в Хабаровском крае, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее следователи сообщали, что трое мужчин на моторной лодке отправились на рыбалку 3 октября в районе имени Лазо. В районе базы "Ударный" на реке Хор лодка перевернулась, один человек смог спастись, выплыв на косу, и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Тело еще одного рыбака было обнаружено 6 октября.
"В ходе поисковых работ 10 октября тело мужчины из перевернувшейся лодки на реке Хор было найдено на берегу и передано спасателями сотрудникам полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий", — говорится в сообщении.