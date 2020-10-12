Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Хабаровском крае нашли тело третьего рыбака из перевернувшейся лодки 

РИА Новости и ещё 1 55 минут назад
В Хабаровском крае нашли тело третьего рыбака
Фото: РИА Новости
Спасатели нашли тело третьего рыбака из перевернувшейся лодки на реке Хор в Хабаровском крае, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее следователи сообщали, что трое мужчин на моторной лодке отправились на рыбалку 3 октября в районе имени Лазо. В районе базы "Ударный" на реке Хор лодка перевернулась, один человек смог спастись, выплыв на косу, и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Тело еще одного рыбака было обнаружено 6 октября.

"В ходе поисковых работ 10 октября тело мужчины из перевернувшейся лодки на реке Хор было найдено на берегу и передано спасателями сотрудникам полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий", — говорится в сообщении.

Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Происшествия , МЧС , МВД , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США объяснили «ненужность» танков в Карабахе
В США объяснили «ненужность» танков в Карабахе
Молодожены погибли через четыре дня после свадьбы
Молодожены погибли через четыре дня после свадьбы
«Умер отчим, папа жив»: Юлию Навальную уличили во лжи
«Умер отчим, папа жив»: Юлию Навальную уличили во лжи
Армения анонсировала окончание войны в Карабахе
Армения анонсировала окончание войны в Карабахе
Видео
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
00:19
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
00:37
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
В центре Минска произошел взрыв
00:07
В центре Минска произошел взрыв
В мире Происшествия
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
«Маски с COVID летают по городу»
00:49
«Маски с COVID летают по городу»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение