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В Москве студентка выпала с 14-го этажа общежития 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В Москве студентка выпала с 14-го этажа общежития
Фото: depositphotos.com
Студентка Московского педагогического государственного университета выпала с 14-го этажа общежития, расположенного на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 10 октября. Погибшая оказалась студенткой второго курса МПГУ.
По данным источника, на ее балконе были найдены следы крови, а в самой комнате — открытую бутылку шампанского и вещество коричневого цвета.
По факту произошедшего проводятся следственные работы.
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Происшествия , Самоубийство , Москва
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