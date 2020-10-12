В Москве студентка выпала с 14-го этажа общежития 

Студентка Московского педагогического государственного университета выпала с 14-го этажа общежития, расположенного на проспекте Вернадского в Москве . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 10 октября. Погибшая оказалась студенткой второго курса МПГУ.

По данным источника, на ее балконе были найдены следы крови, а в самой комнате — открытую бутылку шампанского и вещество коричневого цвета.

По факту произошедшего проводятся следственные работы.