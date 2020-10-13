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Внучка рассказала о «воскрешении» дедушки с COVID-19 в Кузбассе 

РИА Новости и ещё 30 32 минуты назад
Внучка рассказала о «воскрешении» дедушки с COVID-19
Фото: Guillermo Arias
Родственница жителя Кемеровской области, который оказался жив после того, как его якобы похоронили в закрытом гробу из-за подтвержденного COVID-19, в беседе с телеканалом "360" прокомментировала инцидент.
Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание — оказалось, что дедушка жив. Утверждается, что из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом. Региональный минздрав проводит служебную проверку.

"Я понимаю, старый человек. Это же не мебель привезли, напутали", — возмутилась внучка пенсионера.

Женщина подтвердила, что гроб перед похоронами не вскрывали, так как у "покойного" выявили коронавирус. По ее словам, родственники не знают, кого закопали на территории семейного захоронения и было ли вообще тело в гробу.

"Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых — найти тех, кто виновен в этой ситуации", — рассказала она.

Внучка планирует добиваться компенсации за "моральные и материальные затраты".
Следственный комитет по региону проводит доследственную проверку после сообщений о халатности, из-за которой жителям села Шабаново выдали для похорон тело чужого человека, умершего от коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Происшествия , Телевидение , Ситуация в мире , Коронавирус , COVID-19 , Минздрав РФ , СКР , Кемеровская Область
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