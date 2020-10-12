Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Семья в Кузбассе похоронила «живого дедушку» с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 14 2 часа назад
Семья в Кузбассе похоронила «живого дедушку» с COVID-19
Фото: Guillermo Arias
Жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области похоронили родственника, у которого подтвердился коронавирус, позже им сообщили, что дедушка жив, региональный минздрав по данному факту проводит служебную проверку, сообщили в ведомстве.
Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился коронавирус. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание — оказалось, что дедушка жив. Как следует из сюжета, из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.

"В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", — сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Комментарии
Происшествия , COVID-19 , Минздрав РФ , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка приютила на зиму аиста
Россиянка приютила на зиму аиста
США сделали прозрачный намёк России из-за «Циркона»
США сделали прозрачный намёк России из-за «Циркона»
Стоцкая предстала перед подписчиками без одежды
Стоцкая предстала перед подписчиками без одежды
В Киеве сепаратно ищут выход на Кремль
В Киеве сепаратно ищут выход на Кремль
Видео
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
00:20
Опубликовано видео взрыва грузовика в Хабаровске
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
00:27
Водитель такси влетел в металлическое ограждение и попал на видео
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
00:19
Падение мотоциклиста при разводе моста в Петербурге попало на видео
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
00:37
Опубликовано видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение